Умер Алексей Ананьев, хирург-трансплантолог из НИИ Джанелидзе

Сегодня, 16 января, стало известно о кончине Алексея Ананьева, ведущего хирурга-трансплантолога Петербурга и России, руководителя отдела трансплантологии и органного донорства НИИ имени Джанелидзе. Его жизнь оборвалась на 50-м году. Печальную новость сообщили в пресс-службе НИИ.
— Это внезапная утрата стала ударом для семьи, коллег и пациентов Алексея Николаевича. Мы знали его, как прекрасного человека, который всецело отдавался профессии, искренне переживал за своих пациентов, никогда не отказывал в помощи и всегда был рядом с ними.. Выражаем глубокие соболезнования. Память об Алексее Николаевиче будет светлой, а его наследие продолжает жить в сердцах всех, кто его знал, — говорится в сообщении.
Напомним, Ананьев окончил Первый Санкт-Петербургский медицинский университет имени Павлова по направлению «Лечебное дело» в 1998 году, через год — интернатуру по хирургии. В 2011 году специалист защитил диссертацию, посвященную пересадке почек. За свою карьеру он также написал более 100 научных статьей о трансплантологии органного донорства, а также является автором пяти патентов на изобретения.