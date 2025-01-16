Умер Алексей Ананьев, хирург-трансплантолог из НИИ Джанелидзе

— Это внезапная утрата стала ударом для семьи, коллег и пациентов Алексея Николаевича. Мы знали его, как прекрасного человека, который всецело отдавался профессии, искренне переживал за своих пациентов, никогда не отказывал в помощи и всегда был рядом с ними.. Выражаем глубокие соболезнования. Память об Алексее Николаевиче будет светлой, а его наследие продолжает жить в сердцах всех, кто его знал, — говорится в сообщении.