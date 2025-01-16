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Спасатели ликвидировали пожар на территории РУП «Белмедпрепараты» в Минске

Работники МЧС ликвидировали возгорание на территории «Белмедпрепараты» в Минске.

Источник: Комсомольская правда

16 января в МЧС Беларуси сообщили, что спасатели работают по сообщению о пожаре на территории РУП «Белмедпрепараты» на улице Фабрициуса в Минске.

В результате работники МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия.

Сообщается, что произошло загорание оборудования, деревянной тары и временного перекрытия между первым и вторым этажом на общей площади 50 кв. м. здания воздушно-компрессорной.

В МЧС рассказали, что пострадавших нет. Информируют, также что на месте работали 17 единиц техники и 68 человек личного состава.

Что стало причиной инцидента, предстоит установить.

Ранее мы писали, что cпасатели потушили загорание в минском ТЦ «Силуэт», где эвакуировали 600 человек.

Прочитайте, что снимавшееся в Беларуси видео о дрифтинге с Тилем Швайгером появилось в интернете.

Также мы писали, что семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат: «Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей».

Еще МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.