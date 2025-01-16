Спасатели ликвидировали пожар на территории РУП «Белмедпрепараты» в Минске

16 января в МЧС Беларуси сообщили, что спасатели работают по сообщению о пожаре на территории РУП «Белмедпрепараты» на улице Фабрициуса в Минске.
В результате работники МЧС ликвидировали возгорание на территории предприятия.
Сообщается, что произошло загорание оборудования, деревянной тары и временного перекрытия между первым и вторым этажом на общей площади 50 кв. м. здания воздушно-компрессорной.
В МЧС рассказали, что пострадавших нет. Информируют, также что на месте работали 17 единиц техники и 68 человек личного состава.
Что стало причиной инцидента, предстоит установить.
Ранее мы писали, что cпасатели потушили загорание в минском ТЦ «Силуэт», где эвакуировали 600 человек.
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