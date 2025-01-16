Время бесплатной пересадки на общественном транспорте в Севастополе увеличат с 1 февраля

В департаменте транспорта напомнили, что в Севастополе есть семь пар маршрутов, при пересадке между которыми не нужно платить за вторую поездку. Речь идет о следующих маршрутах общественного транспорта: 120, 12А, 5, 103, 9 и 28. Важно отметить, что бесшовная пересадка доступна только на этих маршрутах.