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Время бесплатной пересадки на общественном транспорте в Севастополе увеличат с 1 февраля

Время для бесплатной пересадки на транспорте в Севастополе увеличили до 80 минут.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля время бесплатной пересадки пассажиров в общественном транспорте Севастополя будет увеличено до 80 минут. Об этом проинформировал Департамент транспорта города.

Ранее пассажиры обращались с просьбой увеличить время бесплатной пересадки. Из-за пробок на дорогах они часто не успевали воспользоваться этой услугой. Теперь проблема будет решена.

В департаменте транспорта напомнили, что в Севастополе есть семь пар маршрутов, при пересадке между которыми не нужно платить за вторую поездку. Речь идет о следующих маршрутах общественного транспорта: 120, 12А, 5, 103, 9 и 28. Важно отметить, что бесшовная пересадка доступна только на этих маршрутах.