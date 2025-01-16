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Бесплатные кинопоказы будут организовывать в парке «Кашкадан» в Уфе

Все желающие смогут приходить и наслаждаться киноискусством.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском Сипайлово в парке «Кашкадан» будут бесплатно устраивать кинопоказы под открытым небом. Такое поручение дал глава Октябрьского района Антон Тарасов.

— Поставил задачу разработать план по реализации бесплатных кинопоказов прямо в парке. Необходимо развивать досуговые мероприятия в нашем районе, выводить их на новый уровень, — сказал чиновник.

Жители Уфы смогут увидеть фильмы российского и башкирского производства, наслаждаясь свежим воздухом.

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