Бесплатные кинопоказы будут организовывать в парке «Кашкадан» в Уфе

В уфимском Сипайлово в парке «Кашкадан» будут бесплатно устраивать кинопоказы под открытым небом. Такое поручение дал глава Октябрьского района Антон Тарасов.
— Поставил задачу разработать план по реализации бесплатных кинопоказов прямо в парке. Необходимо развивать досуговые мероприятия в нашем районе, выводить их на новый уровень, — сказал чиновник.
Жители Уфы смогут увидеть фильмы российского и башкирского производства, наслаждаясь свежим воздухом.
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