В сибирской тундре и лесах температура растет со скоростью 1,1 градуса в декаду

МОСКВА, 16 января. Климатологи проследили за ростом температуры в Арктике и на соседних с ней территориях за последние четыре десятилетия и обнаружили, что сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр, а также тундру и леса Восточной Сибири. Во всех этих регионах температура каждое десятилетие росла на 1,1 градуса Цельсия или даже больше, сообщила пресс-служба американского Центра изучения климата Вудвелл (WCRC).