В сибирской тундре и лесах температура растет со скоростью 1,1 градуса в декаду

МОСКВА, 16 января. Климатологи проследили за ростом температуры в Арктике и на соседних с ней территориях за последние четыре десятилетия и обнаружили, что сильнее всего глобальное потепление повлияло на полуостров Таймыр, а также тундру и леса Восточной Сибири. Во всех этих регионах температура каждое десятилетие росла на 1,1 градуса Цельсия или даже больше, сообщила пресс-служба американского Центра изучения климата Вудвелл (WCRC).
«Те масштабные изменения, которые мы обнаружили в сибирской тайге, должны стать тревожным звонком для всех нас. В прошлом эти леса играли важную роль в поглощении излишков СО2 из атмосферы, однако теперь они испытают воздействие неблагоприятных климатических факторов, в них существенным образом вырос риск пожаров. Мы должны совместно работать над защитой этих уязвимых экосистем и снижать объемы выбросов», — заявила руководитель программы изучения Арктики в WCRC Дженнифер Уоттс.
В рамках масштабного исследования, нацеленного на оценку того, как глобальное потепление повлияло на температуру, влажность почвы, толщину снежного покрова, уровень осадков и другие важнейшие климатические параметры в различных регионах Арктики. Для этого ученые объединили и систематизировали данные, собранные при помощи спутников, самолетов, дронов и наземных метеорологических станций на протяжении последних 40 лет.
Последующий анализ этих данных позволил исследователям выделять около двух десятков климатических «горячих точек» на территории России, Канады, стран Европы и США, где глобальное потепление значительно сильнее влияло на климат, чем в среднем по Земле. Большинство из них находится на территории Сибири и Дальнего Востока, в некоторых регионах Гренландии, а также в западной части Канады и на Аляске.
Сильнее всего глобальное потепление затронуло приполярные и центральные регионы Восточной Сибири, а также тундру Дальнего Востока, где среднегодовые температуры каждое десятилетие повышались на 1,1 градуса Цельсия, что в разы выше общемировых темпов потепления. Еще быстрее температура росла на Таймыре — по 1,7 градуса за декаду. Аналогичным образом температура в сибирской тайге увеличивались с конца 1980-х годов со скоростью в 0,6 градуса за десятилетие.
«Глобальное потепление накладывает серьезную нагрузку на экосистемы Арктики, однако эта нагрузка сильно различается для разных регионов высоких широт. Выявление климатических “горячих точек” на локальном и региональном уровнях не только помогает нам уточнять то, как глобальное потепление влияет на Арктику, но и позволит определить те регионы, на которые следует обратить особое внимание при мониторинге и борьбе с последствиями потепления», — подытожила Уоттс.