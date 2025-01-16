Разлив мазута в Черном море: последние новости на 16 января 2025 года

В Кремле ответили на сообщения о госпитализации волонтеров
Песков заявил, что волонтерам, очищающим побережье Черного моря от мазута, будет оказана необходимая медицинская помощь. Он также сообщил, что президенту докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами.
Экозащитники просят создать госпиталь для дельфинов на Кубани
Экологи предлагают открыть экстренный стационар для дельфинов в связи с ожидаемым увеличением больных морских млекопитающих весной 2025 года из-за инцидента с танкерами в Черном море. Центр «Дельфа» ищет участок в Анапе или Новороссийске.
Усиленный контроль за загрязнением Черного моря
Роспотребнадзор усиливает контроль за вредными веществами в Черном море, чтобы оценить безопасность выловленной рыбы и морепродуктов. Экологи предупреждают, что весной мазут, осевший на дне, всплывет, что повлияет на экосистему, включая птиц, загрязненных после аварии танкеров.
На морском дне у пирсов в Анапе нашли фрагменты мазута
Фрагменты мазута обнаружены на морском дне у пирсов Анапы на глубине до 3 метров. Водолазы Кубань-СПАС подтвердили наличие нефтепродуктов и разработали технологию их сбора для очистки дна.