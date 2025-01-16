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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 16 января 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

В Кремле ответили на сообщения о госпитализации волонтеров

Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что волонтерам, очищающим побережье Черного моря от мазута, будет оказана необходимая медицинская помощь. Он также сообщил, что президенту докладывают о ситуации с пострадавшими волонтерами.

Экозащитники просят создать госпиталь для дельфинов на Кубани

Источник: РИА "Новости"

Экологи предлагают открыть экстренный стационар для дельфинов в связи с ожидаемым увеличением больных морских млекопитающих весной 2025 года из-за инцидента с танкерами в Черном море. Центр «Дельфа» ищет участок в Анапе или Новороссийске.

Усиленный контроль за загрязнением Черного моря

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор усиливает контроль за вредными веществами в Черном море, чтобы оценить безопасность выловленной рыбы и морепродуктов. Экологи предупреждают, что весной мазут, осевший на дне, всплывет, что повлияет на экосистему, включая птиц, загрязненных после аварии танкеров.

На морском дне у пирсов в Анапе нашли фрагменты мазута

Источник: РИА "Новости"

Фрагменты мазута обнаружены на морском дне у пирсов Анапы на глубине до 3 метров. Водолазы Кубань-СПАС подтвердили наличие нефтепродуктов и разработали технологию их сбора для очистки дна.

экология