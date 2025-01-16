Наталья Эйсмонт рассказала, что получила в подарок белорусский велосипед «Аист»

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт в эфире Первого информационного телеканала рассказала, что получила в подарок белорусский велосипед «Аист».
— У меня и сейчас наш белорусский велосипед. Мне его подарили не так давно. Современный велосипед «Аист», — сказала Наталья Эйсмонт.
При этом Наталья Эйсмонт заметила, что у нее не так много времени, чтобы кататься.
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