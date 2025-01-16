Подсветка уфимского моста обойдется в 79 млн рублей

В Уфе моста через реку Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева будет освещен. Мэрия города выбрала подрядчика для установки подсветки. Согласно результатам аукциона, победителем стал ООО «Балтинжсервис».
Начальная цена закупки составляла 88,8 млн рублей, выбранный подрядчик предложил сумму меньше — 79,1 млн рублей.
Уточняется, что работы необходимо завершить в течение 80 рабочих дней. Финансировала большую часть закупки Башкирия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.