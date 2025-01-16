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Бумажные салфетки производства России запретили ввозить в Беларусь

Бумажные салфетки российского производителя временно запретили ввозить в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщает, что бумажные салфетки производства РФ временно запретили ввозить в Беларусь.

Информируют, что на территории Беларуси с 10 января 2025 года введена временная санитарная мера по запрету ввоза, реализации, хранения, транспортировки, использования салфеток бумажных с рисунком Batist High Quality Paper Naрkins, ТУ 5463−001−05167555−2011 (изготовитель — ООО «Семья и комфорт», Российская Федерация).

Это решение закреплено постановлением заместителя министра — главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай.

Такое решение принято в связи с неоднократным установлением несоответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года по органолептическим показателям.

Ранее мы писали, что cпасатели потушили загорание в минском ТЦ «Силуэт», где эвакуировали 600 человек.

Также мы писали, что семь жителей Могилева и Могилевской области наносили себе травмы ради страховых выплат: «Завладели деньгами в сумме свыше 435 тысяч рублей».

Кроме того, снимавшееся в Беларуси видео о дрифтинге с Тилем Швайгером появилось в интернете.

Узнайте также, то житель Брестской области отправлял покупателям вместо телефонов пустые коробки.

Еще МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.