Бумажные салфетки производства России запретили ввозить в Беларусь

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщает, что бумажные салфетки производства РФ временно запретили ввозить в Беларусь.
Информируют, что на территории Беларуси с 10 января 2025 года введена временная санитарная мера по запрету ввоза, реализации, хранения, транспортировки, использования салфеток бумажных с рисунком Batist High Quality Paper Naрkins, ТУ 5463−001−05167555−2011 (изготовитель — ООО «Семья и комфорт», Российская Федерация).
Это решение закреплено постановлением заместителя министра — главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай.
Такое решение принято в связи с неоднократным установлением несоответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 года по органолептическим показателям.
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