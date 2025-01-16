Бумажные салфетки производства России запретили ввозить в Беларусь

Информируют, что на территории Беларуси с 10 января 2025 года введена временная санитарная мера по запрету ввоза, реализации, хранения, транспортировки, использования салфеток бумажных с рисунком Batist High Quality Paper Naрkins, ТУ 5463−001−05167555−2011 (изготовитель — ООО «Семья и комфорт», Российская Федерация).