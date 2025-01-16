Животных можно приводить в кафе Беларуси, если так решили владельцы заведения

Экс-депутат Палаты представителей Мария Василевич прокомментировала информацию о доступе домашних животных в учреждения общепита Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости».
Мария Василевич, инициатор Закона об ответственном обращении с животными, рассказала, что приводить животных в кафе и рестораны можно, если такое решение приняли сами владельцы заведения.
Однако следует уведомить об этом других посетителей, разместив информацию на входе.
— Если внутренними правилами заведения разрешается посещение с животными, то можно прийти туда с собакой или другим домашним питомцем, — сказала Василевич.
Она подчеркнула, что закон не предусматривает закрытие pet-friendly заведений, а наоборот, закрепляет право их работы.
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