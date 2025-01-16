В Таганроге проверили работу городских автобусов

В Таганроге проверили работу общественного транспорта. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Согласно опубликованной информации, специалисты управления транспорта и дорожного строительства провели рейд по общественному транспорту. Так, были проверены работы автобусов по маршрутам № 11, № 31.
Были выявлены нарушения в расписании движения. В отношении перевозчиков составлены акты, а к транспортным организациям, которые не исполняют условия контрактов применяют штрафы.
Отметим, что всего с 16 ноября 2024 года по 16 января текущего года проведено 32 проверки.