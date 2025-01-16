Житель Минского района избил знакомого и поджег его дом, где тот погиб

В прокуратуре рассказали, что злоумышленник нанес хозяину дома многочисленные удары руками и иными предметами по голове и туловищу, а также два удара ножом в область шеи. После этого он поджег дом. В результате дом и находящееся в нем имущество было уничтожено огнем, а потерпевший, который в результате ранее полученных телесных повреждений не смог самостоятельно выбраться из дома, погиб на месте происшествия.