Житель Минского района избил знакомого и поджег его дом, где тот погиб

В прокуратуре Минской области рассказали, что житель Минского района жестоко избил знакомого и поджег его дом, оставив там умирать мужчину, пишет БелТА.
В Минский областной суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Минского района, которого обвиняют в совершении преступлений.
Сообщается, что в конце июля 2024 года обвиняемый на протяжении всего дня употреблял алкоголь, в том числе в компании своего знакомого по месту жительства последнего.
Он отправился домой, но по пути заметил, что оставил вещи в доме знакомого. Тогда он вернулся. Однако дверь ему никто не открыл. Мужчина разбил окно в веранде дома и проник внутрь. Между ним и хозяином возник конфликт.
В прокуратуре рассказали, что злоумышленник нанес хозяину дома многочисленные удары руками и иными предметами по голове и туловищу, а также два удара ножом в область шеи. После этого он поджег дом. В результате дом и находящееся в нем имущество было уничтожено огнем, а потерпевший, который в результате ранее полученных телесных повреждений не смог самостоятельно выбраться из дома, погиб на месте происшествия.
Информируют, что за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет, или пожизненного лишения свободы, или смертной казни.
А за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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