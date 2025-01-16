В Ростове-на-Дону завершились работы по восстановлению газа

По словам Алексея Логвиненко, сейчас специалисты занимаются поквартирным пуском газа. Напомним, авария на газопроводе произошла вечером 16 января. Рабочие во время прокладки кабеля электроснабжения повредили подземный газопровод, который находится на улице Волоколамской, 4. Без газа несколько часов провели сотни ростовчан.