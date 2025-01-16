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В Ростове-на-Дону завершились работы по восстановлению газа

В Ростове специалисты завершили ремонтные работы на газопроводе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершились работы по восстановлению газа. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко.

— Аварийной службой ремонтные работы завершены, — сообщил глава администрации.

По словам Алексея Логвиненко, сейчас специалисты занимаются поквартирным пуском газа. Напомним, авария на газопроводе произошла вечером 16 января. Рабочие во время прокладки кабеля электроснабжения повредили подземный газопровод, который находится на улице Волоколамской, 4. Без газа несколько часов провели сотни ростовчан.