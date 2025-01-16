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Рукопись песни Виктора Цоя продадут на аукционе

Рукопись музыканта Виктора Цоя — текст песни «Прохожий» — выставили на торги.

Уточняется, что стартовая цена лота составляет 1,5 млн рублей. Аукцион состоится 23 января в Санкт-Петербурге.

Текст «Прохожего» был написан в 1986 году и в черновом варианте назывался «Сильная личность». Ценность этой рукописи в том, что прямо на листке стоит резолюция, разрешающая исполнять песню на внутриклубных концертах. Позже композиция вошла в культовый альбом «Группа крови».

Ранее, в октябре прошлого года, рисунок Цоя продали на торгах за рекордные €76,9 тыс. (свыше 8 млн рублей). Первоначальная сумма за нарисованного фломастерами «квадратноголового человечка» составляла €15 тыс.