Рукопись песни Виктора Цоя продадут на аукционе

Текст «Прохожего» был написан в 1986 году и в черновом варианте назывался «Сильная личность». Ценность этой рукописи в том, что прямо на листке стоит резолюция, разрешающая исполнять песню на внутриклубных концертах. Позже композиция вошла в культовый альбом «Группа крови».