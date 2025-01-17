Свердловчанам посоветовали считать калории при похудении

Подсчет калорий — эффективный способ достичь дефицита, необходимого для похудения, но важно учитывать качество пищи, а не только количество калорий. Сбалансированное питание, богатое витаминами и клетчаткой, играет ключевую роль, и нельзя ограничиваться фастфудом, даже если он укладывается в дневной лимит. Также нужно помнить, что расчет необходимых калорий индивидуален и зависит от пола, возраста, веса, активности и метаболизма. Этот процесс требует дисциплины и терпения, так как изменения в пищевых привычках могут быть сложными.