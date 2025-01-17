Свердловчанам посоветовали считать калории при похудении

Первоуральский терапевт отделения профилактики городской больницы Яна Куляшова рассказала, нужно ли считать калории при похудении. Информация об этом появилась в официальной группе медицинского учреждения.
— Калория — это единица измерения энергии. Мы получаем её из пищи, а тратим на поддержание жизнедеятельности и физическую активность, — отметила врач.
Она рассказала, что, если человек потребляет меньше калорий, чем тратит, его организм начинает использовать запасы энергии, такие как жир, что приводит к снижению веса. Но если потребление калорий превышает их расход, излишки энергии откладываются в виде жира, что приводит к набору веса.
Яна Куляшова отметила, что, когда количество потребляемых и расходуемых калорий одинаково, вес сохраняется на стабильном уровне.
Подсчет калорий — эффективный способ достичь дефицита, необходимого для похудения, но важно учитывать качество пищи, а не только количество калорий. Сбалансированное питание, богатое витаминами и клетчаткой, играет ключевую роль, и нельзя ограничиваться фастфудом, даже если он укладывается в дневной лимит. Также нужно помнить, что расчет необходимых калорий индивидуален и зависит от пола, возраста, веса, активности и метаболизма. Этот процесс требует дисциплины и терпения, так как изменения в пищевых привычках могут быть сложными.
Важно помнить, что достижение здорового веса требует комплексного подхода. Это включает в себя не только правильное питание, но и физическую активность.