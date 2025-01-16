Создана сверхпрочная «нанокольчуга» из переплетенных нитей полимеров

Как обнаружили ученые, созданный ими материал примерно на три порядка лучше сопротивлялся разрыву, чем «кристаллы» из одиночного набора нитей TPE-PhOH, а добавление всего 2,5% этого наноматериала в нити из сверхпрочного полимера полиэфиримида на 45% улучшило их стойкость к растяжению и на 22% повысило их общую прочность. Подобные свойства «нанокольчуги» позволяют использовать ее для создания новых композитов для бронежилетов и других защитных средств, подытожили исследователи.