В Геленджике откроют шесть мест для крещенских купаний

В перечень мест для крещенских купаний попали пляж «Тихая гавань» в мкр. Тонкий Мыс; река Жане в селе Возрождение; купель в селе Пшада по ул. Школьной, 18, а также центральные пляжи Геленджика, Кабардинки и Архипо-Осиповки.
Освящение воды начнется в 22:00. Для удобства участников подготовили места для переодевания, горячий чай, а также выставили световые пушки. На каждом пляже будут дежурить медицинские работники и спасатели, а общественный порядок обеспечат порядка 60 сотрудников полиции.
По словам Алексея Богодистова, пляжи в Геленджике, Кабардинке и мкр. Тонкий Мыс уже проверили, а оставшиеся локации в Архипо-Осиповке, Дивноморском и Пшаде планируют осмотреть 17 января.