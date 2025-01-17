В Геленджике откроют шесть мест для крещенских купаний

В перечень мест для крещенских купаний попали пляж «Тихая гавань» в мкр. Тонкий Мыс; река Жане в селе Возрождение; купель в селе Пшада по ул. Школьной, 18, а также центральные пляжи Геленджика, Кабардинки и Архипо-Осиповки.