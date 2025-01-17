В Свердловской области идет подготовка к крещенским купаниям

Он отметил, что сотрудники ГИМС проверяют толщину льда в местах, где оборудуются купели, и на основе этого рассчитывают, сколько людей может одновременно находиться на льду. На данный момент толщина льда на водоемах Свердловской области позволяет выпустить не более 35 человек. Это будут контролировать сотрудники МЧС и полиции.