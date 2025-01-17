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В Свердловской области идет подготовка к крещенским купаниям

В регионе было зарегистрировано 83 купели.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области было на 15 января было зарегистрировано 83 купели и 73 обогревательных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отметим, что работа по оборудованию купелей в муниципалитетах продолжается, активные мероприятия начнутся 18 января.

— При освидетельствовании купелей особое внимание уделяется обследованию дна, наличию деревянного короба, оборудованного двумя спусками, — уточнил старший государственный инспектор по маломерным судам региона Андрей Кустовлянкин.

Он отметил, что сотрудники ГИМС проверяют толщину льда в местах, где оборудуются купели, и на основе этого рассчитывают, сколько людей может одновременно находиться на льду. На данный момент толщина льда на водоемах Свердловской области позволяет выпустить не более 35 человек. Это будут контролировать сотрудники МЧС и полиции.

Кроме того, спасатели будут дежурить в церквях и храмах во время праздничных богослужений. Сейчас они патрулируют водоемы, чтобы найти незаконные купели.

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