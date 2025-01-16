Ростовчанам рассказали о перекурах на работе. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Давида Адамса.
По словам специалиста, перекуры на работе могут считаться использованием времени обеденного перерыв. В законодательстве данный вопрос не регулируется.
Юрист также обозначил, что организация имеет право установить места для курения и составить определенный график использования перерывов. Главное, чтобы это не вредило рабочему процессу.
— Требование работодателя прекратить курить может быть обосновано нормативными актами, — предупредил Адамс.