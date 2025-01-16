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Гендиректор Пушкинского музея Лихачева покинет пост

Глава Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева 16 января сообщила Известиям о своем решении покинуть пост.

«Да, это правда», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам источника «Известий», новым руководителем музея станет Ольга Галактионова, которая ранее занимала должность гендиректора Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Пушкинский музей Лихачева возглавила в марте 2023 года, сменив на данной должности Марину Лошак, которая руководила музеем с 2013 года.

РОСИЗО Галактионова возглавила в 2021 году. До назначения она руководила культурными проектами. Также при ее участии были реализованы масштабные выставочные и театральные проекты, которые были приурочены к Году театров в России.