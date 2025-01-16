За агентом Купером

Может, всё дело в чувстве юмора. Оно у Линча отличается особым качеством: у него обыденная реальность превращалась в серию «капричос», но все они, какими бы кошмарными ни были сами по себе, всегда дарили надежду. Найденное в траве ухо — факт шокирующий, остающийся в памяти навсегда, но каждый зритель «Синего бархата» вспоминает этот фильм с нежностью и светлой радостью. Потому что Линч, пугая, всегда смешил, похлопывал по плечу. Вот, дескать, какую штуку я придумал, давайте выпьем пивка и поговорим об этом. От этого сразу становилось легко и весело, и хотелось еще и еще этих «страшных картинок», которые совсем не такие уж и страшные, если присмотреться. Поэтому никогда и не было важно, кто убил Лору Палмер. Важно было, чтобы агент Купер вновь закусил пончиком — ведь это и есть подлинная жизнь, и она выше любой опасности.