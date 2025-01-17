СК начал проверку после высадки ребенка из автобуса в Нижнем Тагиле

Следственный комитет России по Свердловской области организовал проверку после публикаций о том, что из автобуса высадили ребенка, который не мог оплатить проезд. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Согласно информации в социальных сетях, инцидент произошел 14 января в Нижнем Тагиле в маршрутном автобусе № 46. Мальчик не смог заплатить за поездку в автобусе и сказал водителю, что деньги ему переведут позже и он оплатит проезд. Но мужчина все ровно высадил ребенка.
— В центральный аппарат СКР будет представлена информация о ходе проведения проверки, — уточнили в информационном центре.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после публикаций о нападении собаки на 30-летнюю женщину в Екатеринбурге.