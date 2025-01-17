Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК начал проверку после высадки ребенка из автобуса в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в маршрутном автобусе № 46.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России по Свердловской области организовал проверку после публикаций о том, что из автобуса высадили ребенка, который не мог оплатить проезд. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Согласно информации в социальных сетях, инцидент произошел 14 января в Нижнем Тагиле в маршрутном автобусе № 46. Мальчик не смог заплатить за поездку в автобусе и сказал водителю, что деньги ему переведут позже и он оплатит проезд. Но мужчина все ровно высадил ребенка.

— В центральный аппарат СКР будет представлена информация о ходе проведения проверки, — уточнили в информационном центре.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после публикаций о нападении собаки на 30-летнюю женщину в Екатеринбурге.

СК