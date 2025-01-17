Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в день Зосимы 17 января, который называют Пчельник

Собрали запреты и приметы на 17 января, когда отмечают день Зосимы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 января вспоминает святого Зосиму Киликийского. В народе принято отмечать день Зосимы Пчельника. Указанное название возникло из-за того, что 17 января всегда ставили на стол мед.

Что нельзя делать 17 января.

Запрещено отказываться от меда. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. Вечером не следует ходить в гости. А еще из-за сильных метелей 17 января старались без повода не выходить из дома.

Что можно делать 17 января.

По традиции, 17 января задабривали святого, обязательно подавая на стол мед или же выпечку с его добавлением. Например, это могли быть медовые пряники. Кроме того, у святого просили хорошего сбора меда.

Согласно приметам, алый рассвет предвещает сильный ветер. На половодье указывает ясное небо. В том случае, если небо безоблачное, то ждали сильных морозов.

Тем временем мы собрали скидки в универмагах Минска в январе 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

Ранее таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени.

Кроме того, МВД переходит на усиленный вариант несения службы в Беларуси с 20 января.

Кстати, врач-эндокринолог сказала, почему среди белорусов стало много полных людей.