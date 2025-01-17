Что можно и нельзя делать в день Зосимы 17 января, который называют Пчельник

Православная церковь 17 января вспоминает святого Зосиму Киликийского. В народе принято отмечать день Зосимы Пчельника. Указанное название возникло из-за того, что 17 января всегда ставили на стол мед.
Что нельзя делать 17 января.
Запрещено отказываться от меда. Предки верили, что это может спровоцировать проблемы со здоровьем. Вечером не следует ходить в гости. А еще из-за сильных метелей 17 января старались без повода не выходить из дома.
Что можно делать 17 января.
По традиции, 17 января задабривали святого, обязательно подавая на стол мед или же выпечку с его добавлением. Например, это могли быть медовые пряники. Кроме того, у святого просили хорошего сбора меда.
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