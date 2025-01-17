Такая красота: Кидман в «Плохой девочке» и возвращение Миядзаки

Новая прокатная неделя принесла эротический триллер «Плохая девочка», благодаря которому Николь Кидман получила приз за лучшую женскую роль на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, и довольно клишированный боевик о спецагентах-любовниках в беде «Аларум». Среди российских новинок — первый этно-хоррор «Шаман» и подростковая драма о нежных чувствах «Четыре четверти» по роману Александра Юка. Кроме того, в повторный прокат выпустили уже ставший классикой анимации «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки. «Известия» — о том, что смотреть в кино в предстоящий уикенд.
«Плохая девочка» 18+
Режиссер: Халина Рейн.
В ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас.
Николь Кидман уверенно можно назвать актрисой, не боящейся идти на риск. И ей за него, как и за бескомпромиссность в актерском мастерстве, воздается. Роль бизнесвумен, переживающей личный кризис и закрутившей опасную интрижку с самоуверенным молодым стажером, принесла артистке приз Венецианского кинофестиваля. И не исключено, что впереди — номинация на «Оскар».
«Плохую девочку» сняла Халина Рейн — режиссер слешера «Тела, тела, тела». О телах и ее новый фильм, только в другом контексте. «Плохую девочку» студия A24 подает как эротический триллер (откровенные сцены довольно провокационны). Критики склоняются к тому, что это больше комедия, отзеркаливающая «С широко закрытыми глазами» Стенли Кубрика, и тоже с Кидман в главной роли. За терпение и серьезность в «Плохой девочке» отвечает Антонио Бандерас, сыгравший мужа главной героини, будто бы самого идеального мужчину в мире. Сама Николь назвала «Плохую девочку» эмоциональной и сексуальной одиссеей — подробнее об этом в эксклюзивном интервью «Известиям».
«Четыре четверти» 16+
Режиссер: Евгения Тирдатова.
В ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина.
Экранизация сентиментального романа Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», идущая по стопам подростковых мелодрам «Страна Саша» и «Асфальтовое солнце» и претендующая стать достойным наследником фильма «Вам и не снилось» (прошлогодней «Вере», увы, многого для этого не хватило).
На дворе начало двухтысячных. Маша переезжает вместе с родителями из Санкт-Петербурга в Москву, где думает спокойно и с отличием окончить выпускной класс физматшколы. Планы нарушает ее одноклассник Женя, талантливый и поэтичный, в которого девушка влюбляется. Любовь взаимна, но пока пара пытается скорее из переходного возраста вступить во взрослую жизнь, в ее отношения влезают все, кто может: друзья, родители, учителя.
«Шаман» 18+
Режиссер: Михаил Мерзликин.
В ролях: Юрий Майганашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков.
Ленту, премьера которой состоялась в конкурсе фестиваля авторского кино «Зимний» в декабре прошлого года, уже окрестили первым российским фолк-хоррором. Старик-шаман живет на окраине хакасской деревни в заснеженной ветхой хижине. Все, что он делает, — помогает взывающим к духам людям. Иногда его «клиенты» алчные, иногда просто глупые. Среди них и просящая о лайках и подписчиках блогер, и несчастная из-за родимого пятна на лице женщина, и местный алкоголик. Каждому из них шаман дает индивидуальное безумное задание. Одной предлагает ограбить банк, второй — пройтись по деревне голой, третьей — убить человека. Всё по воле духов, разумеется. Удивительно, но все герои справляются с «испытаниями», даже получают желаемое, но не замечают, как вместе с этим начинает рушиться их жизнь.
«Шаман» — режиссерский дебют Михаила Мерзликина, в прошлом историка. В течение пяти лет он путешествовал по сакральным и мистическим местам Хакасии, где общался с настоящими шаманами. Идея фильма пришла к нему вместе с возросшей популярностью на услуги онлайн-экстрасенсов, неошаманов и марафоны желаний, которые нацелены в первую очередь на зарабатывание денег. В своем фильме Мерзликин пытается ответить на вопрос, на что человек готов для исполнения своей мечты.
«Аларум» 18+
Режиссер: Майкл Полиш.
В ролях: Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне.
В новогодние праздники кинотеатры обращали внимание на нехватку контента для взрослой аудитории — бесконечные сеансы сказок радовали юных зрителей. Поэтому, как только отгремела «новогодняя битва», в расписаниях появились боевики и триллеры. Вслед за уже покорившим американский прокат сиквелом «Охоты на воров» с Джерардом Батлером в России вышел «Аларум» — шпионский триллер с классическим кинематографическим ходом о бывших спецагентах, которые влюбляются друг в друга. Спасает картину лишь то, что полтора часа хронометража зрители смотрят на голливудских артистов Скотта Иствуда, Уиллу Фицджералд и Сильвестра Сталлоне.
Джо и Лара находятся в зимнем отпуске вдали от США под видом обычных людей, где сочиняют для всех подробности своего знакомства. Тихие будни бывших агентов ЦРУ прерывает авиакатастрофа, в обломках которой они находят флешку с секретной информацией. И моментально привлекают внимание своих бывших коллег. «Аларум» вполне мог стать приквелом «Детей шпионов» Роберта Родригеса, если бы обладал комедийным потенциалом. Именно эту историю героиня Карлы Гуджино могла рассказывать на ночь своим детям в начале первой части.
«Ветер крепчает» 12+
Режиссер: Хаяо Миядзаки.
В повторный прокат выходит мультфильм Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», которым изначально классик японской и мировой анимации планировал поставить точку в карьере. В нем нет удивительных персонажей, отчего складывается ощущение, что это наименее популярная работа мастера. Привычные волшебные миры уступили здесь место страшной реальности. Действие разворачивается в годы Второй мировой войны. Авиаконструктор Дзиро Хорикоси грезил полетами во сне и наяву, но его талант пригодился для строительства истребителей японской армии. Несмотря на магический реализм, который, конечно же, никуда не делся, лента очень привязана к реальности. Здесь даже дымят так, как вы не увидите ни в одном другом мультфильме. Да и в этом тоже не увидите. На этот раз ленту пустили в прокат с небольшими купюрами — заблюрили все сигареты, деревянные курительные трубки и бычки.
«Ветер крепчает» — самый взрослый и один из лучших фильмов Миядзаки. А также один из самых личных. Режиссер, известный своей антивоенной позицией, родился в семье директора фабрики по изготовлению деталей к японским истребителям, которые были в ходу в годы Второй мировой.