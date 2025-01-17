Такая красота: Кидман в «Плохой девочке» и возвращение Миядзаки

В повторный прокат выходит мультфильм Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает», которым изначально классик японской и мировой анимации планировал поставить точку в карьере. В нем нет удивительных персонажей, отчего складывается ощущение, что это наименее популярная работа мастера. Привычные волшебные миры уступили здесь место страшной реальности. Действие разворачивается в годы Второй мировой войны. Авиаконструктор Дзиро Хорикоси грезил полетами во сне и наяву, но его талант пригодился для строительства истребителей японской армии. Несмотря на магический реализм, который, конечно же, никуда не делся, лента очень привязана к реальности. Здесь даже дымят так, как вы не увидите ни в одном другом мультфильме. Да и в этом тоже не увидите. На этот раз ленту пустили в прокат с небольшими купюрами — заблюрили все сигареты, деревянные курительные трубки и бычки.