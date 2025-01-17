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Американский студент использовал очки с ИИ, чтобы выиграть шахматный турнир

Очки транслировали игру на компьютер, где шахматный движок анализировал ходы его соперника.

Источник: Аргументы и факты

Американский студент студент Эдди Сюй использовал специальные цифровые очки, которые позволяли ему получать подсказки от искусственного интеллекта на турнире по шахматам. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter)*.

Эти очки транслировали игру на компьютер, где шахматный движок анализировал ходы его соперника и выводил рекомендации прямо на линзы в реальном времени.

Эдди сам признался в нечестной игре. Его откровение шокировало многих, и вскоре вызвало бурные обсуждения о честности в шахматах. Гроссмейстер Владимир Крамник, комментируя ситуацию, призвал к разработке новых античит-систем, чтобы защитить предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее руководитель компании OpenAI, создавшей чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман, предсказал скорое создание искусственного суперинтеллекта. Он подчеркнул, что сверхразум может быть применен для решения любых задач.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.