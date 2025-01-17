Американский студент использовал очки с ИИ, чтобы выиграть шахматный турнир

Американский студент студент Эдди Сюй использовал специальные цифровые очки, которые позволяли ему получать подсказки от искусственного интеллекта на турнире по шахматам. Об этом он сам написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter)*.
Эти очки транслировали игру на компьютер, где шахматный движок анализировал ходы его соперника и выводил рекомендации прямо на линзы в реальном времени.
Эдди сам признался в нечестной игре. Его откровение шокировало многих, и вскоре вызвало бурные обсуждения о честности в шахматах. Гроссмейстер Владимир Крамник, комментируя ситуацию, призвал к разработке новых античит-систем, чтобы защитить предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее руководитель компании OpenAI, создавшей чат-бота ChatGPT, Сэм Альтман, предсказал скорое создание искусственного суперинтеллекта. Он подчеркнул, что сверхразум может быть применен для решения любых задач.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.