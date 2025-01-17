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В Духовном управлении мусульман Казахстана осудили квадробинг

Уподобление человека животному считается не возвышением, а унижением себя.

Источник: Аргументы и факты

Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что увлечение квадробингом противоречит нормам ислама.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

В управлении отметили, что подражание животным не воспринимается в исламе как возвышение, а, напротив, рассматривается как унижение человеческого достоинства. Кроме того, богословы напомнили, что в шариате запрещено подражание женщинами мужчинам и наоборот.

При этом уточняется, что сравнение героя со львом, хитреца — с лисой, терпеливого — с верблюдом, а также театральные постановки не имеют никакого отношения к квадробингу.