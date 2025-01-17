На следующей неделе ждут укрепления курса рубля. До какой отметки может опуститься доллар

— Волатильность валютных пар относительно низкая, участники рынка в раздумьях. 20 января в США состоится инаугурация Дональда Трампа, с его фигурой связаны определённые надежды на изменения отношений. В курсе рубля есть геополитическая риск-премия, и если реально будет послабление на внешнем контуре, то рубль однозначно отреагирует ростом, а инвалюты закономерно снизятся. Но пока в этом много неопределённости, и в базовом сценарии до конца января курсы останутся примерно на текущих уровнях: юань под 14, доллар немногим выше 100, евро над 105, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.