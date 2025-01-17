Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы

Кроме того, в нем можно ознакомиться с боевыми донесениями, шифровками под грифом «Совершенно секретно», докладами, фрагментами журналов боевых действий, таблицами наступления войск, справками о потерях, протоколами допросов немецкого командования и показаниями узников Аушвиц-Биркенау, а также наградными листами военнослужащих, ставших в ходе операции Героями Советского Союза.