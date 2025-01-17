Минобороны открыло на сайте раздел к 80-летию освобождения Варшавы

«Минобороны России к 80-й годовщине освобождения столицы Польши — города Варшавы (17 января 1945 года) — открывает на своем сайте новый мультимедийный раздел“Но помнит мир спасенный, Мир вечный, мир живой…”, — говорится в сообщении.
Отмечается что в новом разделе представлены уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства о ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года.
Изначально операция планировалась на 20 января. Ее перенесли на восемь дней после просьбы премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к Иосифу Сталину в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах.
Первый этап операции продолжался до 17 января, советским войскам удалось продвинуться на 100−160 километров в полосе шириной 500 километров. Помимо Варшавы Красная армия овладела Радомом, Кельце, Радомско, Ченстоховой. Были созданы выгодные условия для нанесения новых ударов на большую глубину.
До 3 февраля советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. До Берлина оставалось 60−70 километров. В частности, был остановлен немецкий концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау, а его узники освобождены.
В разделе на сайте МО РФ представлены характеристика оборонительных рубежей противника, план подготовки наступательной операции, планы и схемы наступления различных армий, директивы Сталина.
Кроме того, в нем можно ознакомиться с боевыми донесениями, шифровками под грифом «Совершенно секретно», докладами, фрагментами журналов боевых действий, таблицами наступления войск, справками о потерях, протоколами допросов немецкого командования и показаниями узников Аушвиц-Биркенау, а также наградными листами военнослужащих, ставших в ходе операции Героями Советского Союза.