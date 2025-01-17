Поляки забыли, какой ценой освобождена Польша, заявили в РВИО

«Никто, кроме Красной Армии, не смог бы освободить Польское государство. Именно Красной Армии принадлежит заслуга освобождения его территории. Неизвестно, что было бы сегодня с Польшей, если бы оккупация продолжилась. Возможно, там по-прежнему были бы нацисты. Ведь в период оккупации страна была покрыта сетью немецких концлагерей. Самые главные концлагеря и лагеря смерти были расположены немцами на оккупированной территории Польши. Это и Освенцим, и Майданек, и Белжец, а также многие другие лагеря, которые освобождала Красная Армия. Польша во время войны потеряла 6 миллионов человек, в том числе практически все еврейское население было уничтожено во время немецкой оккупации», — отметил Мягков.