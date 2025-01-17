Всё-таки началось. В США сообщили об аномальном явлении в Тихом океане

Но каждые несколько лет происходит пока не вполне понятная инверсия: волна начинает двигаться в обратном направлении и несёт с собой в сторону американских континентов тёплые водные и воздушные массы. От этого в латиноамериканских странах начинаются стихийные ливни, а меж тем в некоторых регионах США, наоборот, происходят неожиданные засухи. Это явление назвали Эль-Ниньо, потому что так испаноговорящий мир именует младенца Христа («мальчик»), а феномен чаще всего случается именно под Рождество.