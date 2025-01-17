Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет

«Безусловно, это режиссер, заставлявший и думать, и быть в шоке, и наслаждаться картинкой. “Твин Пикс” я, конечно, смотрела еще до озвучивания, когда был только закадровый перевод. Это очень стильный сериал, где есть (как всегда) и странности происходящего, и комедийность, и яркие персонажи, и многое другое. Было интересно, конечно! Это же классика», — сказала Голованова.