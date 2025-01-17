Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Согласно данным уголовного дела, суд принял решение о заочном аресте Косенко в среду. Ему предъявлены обвинения по статьям, касающимся причинения тяжкого вреда здоровью и неисполнения обязанностей по воспитанию. Прокуратура считает, что действия блогера требуют более строгого реагирования со стороны правосудия.