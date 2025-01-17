Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Косенко

Прокуратура подала апелляционное представление на решение Басманного суда Москвы, который заочно арестовал блогера Сергея Косенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Арест стал следствием действий Косенко, когда он бросил младенца в снег с целью создания контента для социальных сетей.
Согласно данным уголовного дела, суд принял решение о заочном аресте Косенко в среду. Ему предъявлены обвинения по статьям, касающимся причинения тяжкого вреда здоровью и неисполнения обязанностей по воспитанию. Прокуратура считает, что действия блогера требуют более строгого реагирования со стороны правосудия.
Ранее стало известно, что Косенко уехал из России, а перед отъездом распродал все свои активы. В декабре сообщалось о ликвидации его компании.