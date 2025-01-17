Дональд Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпосланниками в Голливуде

В сообщении в социальной сети Truth Social он выразил гордость этим назначением, подчеркнув, что актёры будут работать над восстановлением индустрии. Трамп отметил, что Голливуд, несмотря на свою значимость, за последние годы утратил часть своего бизнеса в пользу зарубежных стран. Он уверен, что с помощью Войта, Сталлоне и Гибсона Голливуд снова станет мощной и успешной частью американской экономики.
По его словам, назначенные актеры будут «глазами и ушами» президента в мире кино и сериалов. Трамп также выразил надежду на возвращение «золотого века Голливуда».
Напомним, многие голливудские знаменитости были вынуждены оставить свои дома в районе Пасифик-Палисейдс из-за бушующих в западной части Лос-Анджелеса пожаров. В Калифорнии введён режим масштабного бедствия.