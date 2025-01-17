Дональд Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпосланниками в Голливуде

В сообщении в социальной сети Truth Social он выразил гордость этим назначением, подчеркнув, что актёры будут работать над восстановлением индустрии. Трамп отметил, что Голливуд, несмотря на свою значимость, за последние годы утратил часть своего бизнеса в пользу зарубежных стран. Он уверен, что с помощью Войта, Сталлоне и Гибсона Голливуд снова станет мощной и успешной частью американской экономики.