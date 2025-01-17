Три чашки зеленого чая в день снижают риск деменции — исследование

А у тех, кто потреблял 1500 миллилитров напитка, объем поражения был на шесть процентов меньше, чем в контрольной группе. Правда, уменьшение очагов поражения наблюдалось только у тех, кто не страдал депрессией и не имел аллеля ApoE ε4, вовлеченного в развитие болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.