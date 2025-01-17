В Москве наградили победителя премии имени журналиста Никиты Цицаги

В Москве состоялась церемония вручения премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», инициированной в память о журналисте, погибшем в июне 2024 года под Угледаром. Победителем стал Павел Волков, фотокорреспондент МИЦ «Известия», с фотопроектом «Помощь всем миром: Как живут жители Курской области».