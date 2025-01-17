В Москве наградили победителя премии имени журналиста Никиты Цицаги

Конкурс, организованный сайтом NEWS.ru, собрал десятки работ от журналистов, фотографов и видеографов из разных регионов России. Все проекты были посвящены людям, столкнувшимся с трудностями из-за природных катастроф, социальных и экономических проблем, а также военных конфликтов.
Призовой фонд составил 300 тысяч рублей, которые Волков получил вместе с памятной статуэткой. Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова, вручая награду, сообщила, что премия станет ежегодной, и пригласила победителя войти в состав жюри на следующий год.
Особым моментом стало вручение матери Никиты Цицаги, Светлане Цицаги, медали «За отвагу», присуждённой журналисту посмертно. Награду передала представитель Министерства цифрового развития РФ Екатерина Ларина.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи российским городам. Почётного звания удостоились Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.