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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 января 2025

До −5 градусов похолодает в Иркутске днем 17 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 17 января 2025 продолжает удивлять жителей областного центра. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра опустится до −5…-7 градусов.

Погода в Иркутске 17 января 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный 2−7 м/с, температура ночью −13…-15, днём −5…-7, — поделились в метеобюро.

Пока погода в Иркутске 17 января 2025 продолжает радовать аномальным теплом, в остальных частях региона температура воздуха составит −2…-7 градусов. Также прогнозируют снег в северных районах и слабый ветер, местами с усилением до 14 м/с.