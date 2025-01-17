Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 17 января 2025

Погода в Иркутске 17 января 2025 продолжает удивлять жителей областного центра. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра опустится до −5…-7 градусов.
Погода в Иркутске 17 января 2025.
— Переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный 2−7 м/с, температура ночью −13…-15, днём −5…-7, — поделились в метеобюро.
Пока погода в Иркутске 17 января 2025 продолжает радовать аномальным теплом, в остальных частях региона температура воздуха составит −2…-7 градусов. Также прогнозируют снег в северных районах и слабый ветер, местами с усилением до 14 м/с.