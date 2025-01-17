Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся после 20 лет брака

«Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь для нас настало время начать новую главу роста и эволюции как личностей. Мы движемся вперёд с любовью, добротой и уважением друг к другу и всегда будем семьёй. Наши дети остаются нашим главным приоритетом, и в настоящее время мы требуем соблюдения конфиденциальности», — написала актриса.
Разговоры о возможном разводе пары начали распространяться в декабре, когда подписчики заметили отсутствие обручального кольца на руке Альбы.
Джессика и Кэш познакомились в 2004 году на съёмочной площадке фильма «Фантастическая четверка». За годы брака у них родилось трое детей: 16-летняя Онор Мари, 13-летняя Хэвен Гарнер и 6-летний Хейс.
Ранее блогер Юрий Хованский сообщил о своём разводе с женой Ксенией Хромовой, с которой он зарегистрировал брак в 2023 году. По его словам, процесс развода уже начат, и все необходимые документы поданы. Одной из причин недопониманий с женой стал переезд пары в Сербию. Супруга часто выражала недовольство, что в новой стране у неё не было друзей, а переехала она исключительно из-за мужа.