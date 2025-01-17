Джессика Альба и Кэш Уоррен разводятся после 20 лет брака

Ранее блогер Юрий Хованский сообщил о своём разводе с женой Ксенией Хромовой, с которой он зарегистрировал брак в 2023 году. По его словам, процесс развода уже начат, и все необходимые документы поданы. Одной из причин недопониманий с женой стал переезд пары в Сербию. Супруга часто выражала недовольство, что в новой стране у неё не было друзей, а переехала она исключительно из-за мужа.