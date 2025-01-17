Мебельные шурупы как импланты: китайские стоматологи захватывают рынок Приморья

Стоматологи Приморья бьют тревогу. Беспокойство российских врачей вызвал рост случаев осложнений и негативных результатов после лечения граждан в китайских стоматологических клиниках, которые открываются на территории края и его столицы. Стоит ли доверять зубным из Китая и какой ценой достаются дешёвые зубы — в материале ИА PrimaMedia.
Стоматологии с китайскими специалистами — довольно заметное сегодня на рынке Приморья явление. Они не остаются без внимания тех, чьих накоплений не хватает на поход к проверенному врачу. И, с одной стороны, соседи из КНР делают доброе дело — составляют конкуренцию российским стоматологиям, что должно положительно сказываться на ценах. Но, с другой стороны, работы у местных стоматологов теперь не меньше, а, возможно, даже больше, потому что именно к ним возвращаются некоторые жертвы китайской медицины.
По словам заместителя директора одной из российских стоматологий Андрея Чёрного, демпинг цен местных руководителей, конечно, не может не беспокоить, но больше их волнуют вопросы справедливости и здоровья потенциальных пациентов.
«Одна из китайских стоматологий города до недавнего времени работала без лицензии, разрешающей медицинскую деятельность. И только недавно они её получили. Как и какую — мне неясно. Документы могут быть зарегистрированы на российских врачей, а работают там — китайские. Таких клиник достаточно. Какие гарантии есть у пациентов, что их здоровью ничего не угрожает? Какие гарантии, что врачи возьмутся исправлять свои ошибки? И какие гарантии, что методы лечения соответствуют установленным в нашей стране требованиям? Сомнительные. Именно поэтому к нам приходят пациенты, которым вкрутили в кость мебельный шуруп вместо импланта. А лечим этих людей потом мы», — рассказал Андрей Чёрный.
На приморский рынок китайские зубные начали заходить ещё до пандемии. Но тогда это были лишь робкие попытки. Сначала они предлагали свои услуги в сёлах, а потом «осели» во Владивостоке, где начали открывать сначала кабинеты, а потом и клиники. Во время пандемии помощь там не оказывалась. Когда же границы открылись, всё вернулось на круги своя. Теперь скупым приморцам снова приходится платить дважды — за лечение и «перелечивание».
«При проведении экспертиз стоматологического лечения выясняется: некоторые граждане, которые ранее получали стоматологическое лечение у китайских “специалистов”, к сожалению, теряют не только зубы, а и еще костную ткань, в результате обращение к российским врачам часто происходит уже в условиях осложнений клинической ситуации, и решение такой уже сложной клинической задачи требует выполнения высокотехнологичных манипуляций с применением дорогостоящего оборудования и материалов. Главный принцип российской медицины — не навреди! Что значит “не навреди”? Клинический пример из медицинской практики, думаю, понятный многим: человек сломал ногу — врач применяет тактику сохранения ноги (накладывается гипс), ногу не будут ампутировать. Благодаря нашим методикам, по которым принято лечить в России, мы сохраняем зубы и костную ткань челюстно-лицевой области», — считает эксперт качества медицинской помощи Стоматологической Ассоциации России (СтАР) Елена Русакова.
В итоге, по словам специалистов, российский врач хватается за голову, сталкиваясь с проблемами и дефектами, возникшими у пациентов после визитов к иностранным стоматологам. При этом переделать чужую работу — не только дорого, но и не всегда возможно. В этом случае пациент оказывается «у разбитого корыта» — без зубов, без денег и с «букетом» из осложнений, на борьбу с которыми могут уйти годы.
Это ещё не самое страшное, чем может закончиться история с лечением «по-китайски», говорят отечественные доктора. Нетрудно представить себе ситуацию, когда антисанитария в некоторых китайских стоматологиях может обернуться для её посетителей ВИЧ-инфекцией или гепатитом.
Разговоры об ужасах китайской стоматологии возникли не без причины. У многих из приморских специалистов припасены свои истории о «чудесах», которые творят иностранные врачи. Так, один из стоматологов рассказал корр. ИА PrimaMedia о случаях из своей практики. Одной из его пациенток — после визита к мастерам из КНР — пришлось несколько месяцев проходить лечение не только у стоматолога, но и у лора. По словам нашего собеседника, с лёгкостью руки китайские специалисты удалили ей перед протезированием шесть зубов, оставив женщину мучиться со «свистящей дырой между ртом и носом», а потом и воспалением.
«Она возвращается к китайцам — те разводят руками. В итоге лор подтверждает, что возникли проблемы с пазухой на фоне удалённых зубов. Параллельно она приходит ко мне с дырой размером в палец, которую мы зашивали. Позже возникли новые осложнения на фоне того, что зубы удалялись нещадно, с выламыванием каркасов челюсти. После такого удаления она бы в любом случае не смогла носить съёмный протез. Дальше — гной и воспаление. В итоге мы сделали операцию и коррекцию под съёмное протезирование. На сегодняшний день, благодаря нашим российским методикам реабилитации, пациентка поправилась», — рассказал врач.
Ещё один пациент, по словам врача, пришёл после «китайского» удаления с альвеолитом — воспалением зубной лунки — и серьёзным абсцессом. Дошло до того, что мужчина не мог жевать и даже открывать рот. Эта печальная история тоже закончилась операцией. И таких — немало, говорят врачи. Самое безобидное, с чем встречаются приморские специалисты, это надломанные края и оставленные куски зубов. Среди более пугающих случаев — керамические шарики неизвестного происхождения, обнаруженные в десне.
«В нашей стране реализуются крупные национальные проекты, направленные на сохранение здоровья граждан. Рот является началом пищеварительного тракта, и от того, насколько тщательно пережевывается пища в ротовой полости, зависит пищеварение в ЖКТ (расщепление, всасывание полезных веществ из пищи) и формирование иммунитета. Высокий уровень иммунитета помогает организму эффективно справляться с разными инфекциями и снижает риск развития онкологических заболеваний, что существенно влияет на качество и продолжительность жизни. Поэтому задача каждого гражданина — ответственнее относиться к лечению и сохранению своих зубов», — подчеркнула Елена Русакова.