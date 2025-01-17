Мебельные шурупы как импланты: китайские стоматологи захватывают рынок Приморья

Разговоры об ужасах китайской стоматологии возникли не без причины. У многих из приморских специалистов припасены свои истории о «чудесах», которые творят иностранные врачи. Так, один из стоматологов рассказал корр. ИА PrimaMedia о случаях из своей практики. Одной из его пациенток — после визита к мастерам из КНР — пришлось несколько месяцев проходить лечение не только у стоматолога, но и у лора. По словам нашего собеседника, с лёгкостью руки китайские специалисты удалили ей перед протезированием шесть зубов, оставив женщину мучиться со «свистящей дырой между ртом и носом», а потом и воспалением.