SpaceX потеряла прототип корабля Starship в ходе седьмого испытательного пуска

Седьмой испытательный полет гигантской ракеты SpaceX Starship состоялся этой ночью. Корабль и ракета Super Heavy поднялись в воздух в 16:37 по местному времени 16 ноября (01:37 мск 17 ноября). В этой миссии использовалась обновлённая версия Starship, которая была выше и тяжелее прежней. В то же время ракета-носитель уже во второй раз успешно вернулась на космодром.