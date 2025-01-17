Хабаровчане на новогодние каникулы чаще улетали к тёплому морю

Для поездок по СНГ и в приграничные государства россияне зачастую не прибегают к услугам туроператоров и путешествуют самостоятельно. Интерес к соседним странам вырос несущественно, но количество туристов в этом направлении составило чуть меньше трети от общего числа. Самой популярной страной стала Беларусь, здесь отдохнуло на 16% больше туристов, чем в прошлом году, что составило 10% от турпотока этого зимнего сезона. На втором месте Казахстан, далее следуют Грузия, Армения и Азербайджан.