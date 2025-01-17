Хабаровчане на новогодние каникулы чаще улетали к тёплому морю

В минувший новогодний туристический сезон за рубеж выехало на 9% больше россиян в сравнении с прошлогодними зимними каникулами, а спрос на туры вырос на 45%. Европейским рождественским ярмаркам россияне предпочли каникулы на пляже: количество туристов на азиатском направлении выросло на треть, в то время как интерес к странам Европы сократился. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» и «Слетать.ру», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как показывает анализ обезличенных данных абонентов «МегаФона», интерес россиян к странам Азии растет на протяжении нескольких сезонов, в этом году там отдохнул 21% от общего числа российских туристов, выезжавших за рубеж в период новогодних каникул. Максимальным спросом пользовался Таиланд, вторым стал Китай, а интерес к Вьетнаму вырос в два раза, что сделало его третьей по популярности азиатской страной. По данным «Слетать.ру», туры в Таиланд составили 18% от проданных поездок.
Жители Хабаровского края активно путешествовали за рубеж на минувших новогодних каникулах. Регион занял второе место на Дальнем Востоке по количеству абонентов, решивших сменить локацию на праздничные дни. По данным «Слетать.ру», уровень спроса на туры с вылетами из Хабаровска в течение новогодних праздников 2025 года на 88% превышает показатели прошлого года. Средняя продолжительность отдыха за границей составила 9 ночей.
Популярными направлениями у хабаровчан остаются Китай и Таиланд — число желающих встретить здесь Новый год выросло год к году на 82% и 47% соответственно. Высокий интерес у туристов к Вьетнаму (+1,6 раза), ОАЭ (+23%) и Турции (+18%). Вместе с тем на Мальдивских островах в этом году на зимних праздниках отдохнуло на 13% больше жителей региона, чем годом ранее.
В целом по стране Турция лишилась части туристов, туда слетало на 5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на это, самый популярный летний курорт сохранил второе место в топ-5 туристических стран в новогодние праздники, куда помимо него вошли Таиланд, ОАЭ, Китай и Египет.
На четверть выросло количество туристов в Африку и составило 6% от всего турпотока из России в этом сезоне. Здесь наибольшие интерес и прирост демонстрирует Египет. Турпоток увеличился на треть и составил 81% всего числа российских туристов на континент. Специалисты «Слетать.ру» подсчитали, что на Египет пришлось 29% проданных туров.
Путешествия в Европу сократились на 3%, рекордное падение интереса отмечается среди стран, где популярны зимние виды отдыха: Швейцария, Финляндия и Исландия. Несмотря на это, каникулы в Европе провели 15% российских туристов.
Для поездок по СНГ и в приграничные государства россияне зачастую не прибегают к услугам туроператоров и путешествуют самостоятельно. Интерес к соседним странам вырос несущественно, но количество туристов в этом направлении составило чуть меньше трети от общего числа. Самой популярной страной стала Беларусь, здесь отдохнуло на 16% больше туристов, чем в прошлом году, что составило 10% от турпотока этого зимнего сезона. На втором месте Казахстан, далее следуют Грузия, Армения и Азербайджан.
По данным сервиса «Слетать.ру», в среднем новогодний отпуск российского путешественника длился семь дней, а каждый третий тур оформлен на семью с детьми. Примечательно, что россияне стали планировать отпуск заранее — глубина продаж увеличилась на 61% и составила один месяц.