Сериал о жизни в блокадном Ленинграде «Банда “ЗИГ ЗАГ” вернётся на ТВ 26 января

Ранее стало известно, что россиянки смотрят втайне от всех. О наличии guilty pleasures в видеоконтенте — жанров, о которых неловко рассказывать друзьям — рассказали 9 из 10 россиянок. Согласно результатам опросов, самым популярным жанром стало шоу об экстрасенсах и мистике — их смотрят 16% женщин.