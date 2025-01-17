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Сериал о жизни в блокадном Ленинграде «Банда “ЗИГ ЗАГ” вернётся на ТВ 26 января

Легендарный сериал «Банда “ЗИГ ЗАГ” вернётся на телеэкраны 26 января, ко Дню снятия блокады Ленинграда. Эта масштабная экранизация основана на реальных событиях, произошедших в блокадном Ленинграде зимой 1941 года, будет представлена на канале “Рен ТВ”.

Источник: Life.ru

В условиях голода, когда город практически исчерпал запасы продовольствия, а нормы хлеба составляли лишь 125 граммов в день, появилась банда, занимавшаяся мошенничеством и грабежами. Основной деятельностью преступников стала подделка продовольственных карточек, а их название «ЗИГ ЗАГ» расшифровывалось как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

В центре сюжета — борьба двух советских оперативников с преступной группировкой: сотрудника Ленинградского уголовного розыска Тихона Львова (Игорь Петренко) и старшего лейтенанта контрразведки Феликса Свидерского (Александр Устюгов). Им предстоит не только разоблачить банду, но и предотвратить катастрофические последствия для блокадного города.

Ранее стало известно, что россиянки смотрят втайне от всех. О наличии guilty pleasures в видеоконтенте — жанров, о которых неловко рассказывать друзьям — рассказали 9 из 10 россиянок. Согласно результатам опросов, самым популярным жанром стало шоу об экстрасенсах и мистике — их смотрят 16% женщин.