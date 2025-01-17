Кэмерон Диас вернулась на публику после пятилетнего перерыва и словила хейт от фанатов

52-летняя звезда посетила премьеру фильма в Берлине «Снова в деле», где сыграла одну из ключевых ролей. Актриса появилась перед камерами в чёрном одеянии, состоящем из блузки, джинсов с высокой талией и большого пальто длины макси. Её губы подчеркивались красной помадой, а ногти были покрыты лаком того же оттенка.