Ветеранам ВОВ в Приморье присвоят почетное звание и увеличат выплаты

Почетный статус и финансовая поддержка: Приморье отметит заслуги ветеранов ВОВ. Каждый фронтовик, сражавшийся за свободу и независимость нашего государства, имеет право на это почетное звание. Об этом заявила председатель правительства края Вера Щербина в своем ТГ-канале (18+), сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах участникам ВОВ по случаю 80-летия Великой Победы в размере 80 тысяч рублей. Правительство Приморья решило поддержать инициативу президента и Минобороны РФ.
«У нас есть собственные программы, и мы будем также осуществлять выплаты участникам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ. Сейчас готовится нормативно-правовой акт о том, что все участники ВОВ будут приравнены к почетным жителям Приморского края», — отметила Вера Щербина.
Это значит, что ветераны смогут ежемесячно получать выплату в размере 15 тысяч рублей. В настоящее время в крае разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база.