Ветеранам ВОВ в Приморье присвоят почетное звание и увеличат выплаты

«У нас есть собственные программы, и мы будем также осуществлять выплаты участникам ВОВ, труженикам тыла, вдовам участников ВОВ. Сейчас готовится нормативно-правовой акт о том, что все участники ВОВ будут приравнены к почетным жителям Приморского края», — отметила Вера Щербина.