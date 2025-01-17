Сильный снег и метель: погода в Казахстане на 17 января

В Астане ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, утром и днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 6−8 мороза.
В Алматы также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.
В Шымкенте будет переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер
юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 5−7 тепла.
Снег, метель. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке Акмолинской области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на юге, востоке области 16, днем 6−11 мороза. В Кокшетау переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11, днем 6−8 мороза.
Днем на западе, севере Алматинской области осадки (дождь, снег). На севере, юге области временами туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8−13 мороза, днем 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем 1−3 тепла.
Днем на западе, севере области Жетысу небольшие осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на востоке, в горных районах области 20, на юге области 0−5 мороза, днем 3−8, на востоке области 12 тепла, в горных районах области 2−7 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12 мороза, днем 6−8 тепла.
На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный 8−13, утром и днем на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 4−9 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 4−6 тепла.
Днем на западе, севере, юге Западно-Казахстанской области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, на западе, юге области 7 мороза, днем 0−5 мороза, на западе, юге области 3 тепла. В Уральске переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
Ночью на юге, востоке Атырауской области снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области осадки (преимущественно снег), низовая метель. На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер северо-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 10 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на востоке области 6 мороза. В Атырау облачно, временами снег, гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 0−2 мороза.
На западе, севере, в центре Мангистауской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, севере области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на северо-востоке области 8 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза. В Актау переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ночью и утром гололед. Ветер северо-западный 9−14, днем временами порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 3−5 тепла.
Ночью снег, на севере Актюбинской области небольшой снег, на юге, востоке области низовая метель. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман. Ветер западный с переходом на южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 10−15, на юге области 5 мороза. В Актобе облачно, ночью небольшой снег. Ветер западный с переходом на южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 11−13 мороза.
Ночью снег, метель, днем на востоке, юге Костанайской области снег, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 5−10, на западе области 13 мороза. В Костанае облачно, ночью и утром снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 8−10 мороза.
Снег, метель. Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман. Ветер юго-западный 9−14, на западе, юге, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 18, днем 5−10 мороза. В Петропавловске облачно, снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 7−9 мороза.
В Павлодарской области утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, днем 3−8 мороза. В Павлодаре переменная облачность, утром и днем снег, поземок. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 4−6 мороза.
Ночью на западе, севере, юге Карагандинской области снег, низовая метель, днем снег, метель, на юге области осадки (дождь, снег). На юге области временами туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15, на юге области 4 мороза, днем 4−9 мороза, на юге области 0 градусов. В Караганде облачно, утром и днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 5−7 мороза.
Ночью на западе, севере, в центре области Улытау снег, низовая метель, днем снег, метель. На востоке, юге области временами туман. Ветер юго-западный 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 1−6, на севере области 9 мороза. В Жезказгане облачно, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 4−6 мороза.
Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области снег, низовая метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, востоке области 15−20 мороза, днем 4 мороза — 1 тепла, на севере, востоке области 8 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, снег, поземок. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Ночью на севере, юге, востоке области Абай снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на юге, востоке области 13−18 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на востоке области 6 мороза. В Семее переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.
На севере, востоке, в центре Кызылординской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, на востоке области 0 градусов, днем 3 мороза — 2 тепла, на востоке области 5 тепла. В Кызылорде облачно, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 1 мороза-1 тепла.
На севере, юге, в горных районах Жамбылской области осадки (дождь, снег), туман, гололед, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6−11 мороза, днем 5−10 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Таразе переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 8−10 тепла.