Сильный снег и метель: погода в Казахстане на 17 января

На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки, днем в горных районах области сильные осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный 8−13, утром и днем на севере, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 4−9 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов. В Туркестане — переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза-1 тепла, днем 4−6 тепла.