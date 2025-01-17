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Автодром в Саянске очистили от мусора после вмешательства прокуратуры

Площадь несанкционированной свалки составила более 115 кубометров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саянске несанкционированную свалку устроили на площадке автодрома. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, площадь загрязнения превысила 115 кубометров.

— Установлено, что вопреки требованиям закона на земельном участке, предоставленном местной организации для использования в качестве автодрома, допущено загрязнение отходами производства и потребления, — поделились в надзорном ведомстве.

Правоохранители внесли представление руководителю организации, после чего одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Что касается незаконной свалки, то благодаря реакции прокуратуры площадка была очищена.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вандалы сломали фонарь в парке семейного отдыха в Иркутске. Действия нарушителей запечатлела камера наблюдения.