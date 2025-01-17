SpaceX осуществила седьмой тестовый запуск космического корабля Starship

Космический корабль Starship успешно стартовал в рамках своего седьмого тестового запуска, который состоялся в 1:37 по московскому времени. Трансляция запуска велась на сайте компании-разработчика SpaceX.
Этот запуск имеет несколько ключевых целей, включая возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку и повторное включение двигателя Raptor в космосе. Также в рамках полета планируется провести эксперименты с теплозащитой и отработать маневрирование для возвращения корабля в акваторию Индийского океана.
Ракетный ускоритель Super Heavy успешно приземлился на стартовую площадку. «Мехазилла», механизированная система на стартовом комплексе, успешно поймала ускоритель. Однако, несмотря на успешное приземление ускорителя, представитель SpaceX объявил о «потере» самого космического корабля Starship во время тестового запуска.
Позже в компании уточнили, что во время выведения корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж». Это событие напомнило о предыдущих испытаниях, когда Starship также разрушался после старта. SpaceX заявила, что продолжит анализировать данные, полученные в ходе испытаний, чтобы выяснить причины инцидента.
Ранее стало известно, что американская компания-производитель космической техники SpaceX планирует значительно увеличить запуски своих кораблей Starship при новом президенте США Дональде Трампе. Число отправки кораблей в космос может достичь 400.