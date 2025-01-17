SpaceX осуществила седьмой тестовый запуск космического корабля Starship

Позже в компании уточнили, что во время выведения корабля на орбиту произошел «быстрый внеплановый демонтаж». Это событие напомнило о предыдущих испытаниях, когда Starship также разрушался после старта. SpaceX заявила, что продолжит анализировать данные, полученные в ходе испытаний, чтобы выяснить причины инцидента.