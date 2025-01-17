Климатолог Кокорин: через 50 лет зима в Москве потеплеет на 3−4 градуса

«Если в предыдущие 10 лет эти теплые периоды длительностью по 3 недели или месяцу были 8 раз, то через 40−50 лет их станет 24. Это означает, что в какой-то год смена волн тепла будет беспрерывной, как из пулемета. Поэтому стоит ждать не плавного потепления зимы, а учащения волн тепла, которые будут примерно по 20 дней. К этому должны адаптироваться и инфраструктура, и сельское хозяйство, и, конечно же, мы в части поведения на льду», — заключил климатолог.