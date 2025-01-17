Климатолог Кокорин: через 50 лет зима в Москве потеплеет на 3−4 градуса

Через 40−50 лет зима на широте Москвы потеплеет на 3−4 градуса. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Прогнозируется, что зима в дальнейшей перспективе по-прежнему будет теплеть. За последние 50 лет она потеплела примерно на 3 градуса. Этот тренд сохранится и, возможно, даже ускорится. Возможно, через 40−50 лет глобальное потепление стабилизируется благодаря совместным усилиям всех стран по достижению углеродной нейтральности. К этому моменту зима потеплеет еще на 3−4 градуса. Т.е. на широте Москвы это будет очень теплая зима», — сказал эксперт.
Также Кокорин добавил, что частота волн тепла зимой и жары летом увеличится в 2−3 раза.
«Если в предыдущие 10 лет эти теплые периоды длительностью по 3 недели или месяцу были 8 раз, то через 40−50 лет их станет 24. Это означает, что в какой-то год смена волн тепла будет беспрерывной, как из пулемета. Поэтому стоит ждать не плавного потепления зимы, а учащения волн тепла, которые будут примерно по 20 дней. К этому должны адаптироваться и инфраструктура, и сельское хозяйство, и, конечно же, мы в части поведения на льду», — заключил климатолог.
Ранее синоптик Александр Ильин выразил мнение, что нынешняя зима может стать одной из самых теплых.