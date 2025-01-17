В Омске состоится первый российско-китайский турнир по шахматам

17 января в Омске впервые пройдет онлайн-турнир «Шахматы Дружбы: Омск-Далянь». В соревновании примут участие 30 юных спортсменов-любителей — по 15 участников из России и Китая.
Турнир проходит при поддержке сразу двух дипломатических ведомств — МИД России и КНР. Переговоры между заместителями мэров Омска и Даляня стали основой проведения соревнований.
Благодаря участию заместителя гендиректора особой экономической зоны «Авангард» Михаила Деревянко в II Российско-китайской инвестиционной конференции в Шэньяне достигнуты договоренности о расширении сотрудничества между городами в различных сферах.
Генеральный директор АНО «Агентство Общественной Дипломатии» Николай Савенко выразил мнение, что турнир станет еще одним шагом в укреплении двусторонних отношений России и Китая не только в экономике, но и в сфере культуры и спорта.