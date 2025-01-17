Подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в Приморье

На второй неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье оказалась выше уровня эпидемического порога на 37,89%. Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет заболеваемость оказалась больше на 20,5%, от 7 до 14 лет — на 7,9%, 15 лет и старше — 19,6%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.