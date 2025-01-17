Подъем уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксировали в Приморье

На второй неделе 2025 года заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье оказалась выше уровня эпидемического порога на 37,89%. Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет заболеваемость оказалась больше на 20,5%, от 7 до 14 лет — на 7,9%, 15 лет и старше — 19,6%, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Как рассказали в ведомстве, показатель заболеваемости COVID-19 понизился на 33,3%:
«В структуре установленных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, в основном риновирусы, аденовирусы и вирус новой коронавирусной инфекции. Доля вирусов гриппа на 2-й неделе 2025 в сравнении с предыдущей неделей увеличилась с 2,4% до 3,8%, при этом преобладают вирусы гриппа А».
Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска Приморья через границу у людей, которые прибыли в край из других стран, признаки ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции не выявлены.
Эксперты напоминают о важности соблюдения мер профилактики ОРВИ и гриппа. В Роспотребнадзоре советуют чаще мыть руки и использовать антибактериальные гели, избегать мест с большим скоплением людей, носить маски, укреплять иммунитет.