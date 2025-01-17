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В пятницу на Южном Урале будет до −12 градусов

В пятницу, 17 января, в Челябинской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −7 до −12 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 56% 756 мм рт. ст. +1°

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −9 до −11 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 17 января, у Александра, Андроника, Архиппа, Афанасия, Анисима, Аристарха, Артемия, Дениса, Ефима, Карпа, Климента, Кондратия, Луки, Марка, Никанора, Николая, Павла, Прохора, Родиона, Семена, Силуана, Степана, Тимофея, Трофима, Фаддея, Феоктиста, Филимона, Филиппа, Якова.

Между прочим, 17 января 2025 года отмечают день Зосимы Пчельника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя долго спать и отлынивать от дел. Из-за этого можно остаться без средств к существованию на целый год.