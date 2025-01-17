В пятницу на Южном Урале будет до −12 градусов

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −9 до −11 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 17 января, у Александра, Андроника, Архиппа, Афанасия, Анисима, Аристарха, Артемия, Дениса, Ефима, Карпа, Климента, Кондратия, Луки, Марка, Никанора, Николая, Павла, Прохора, Родиона, Семена, Силуана, Степана, Тимофея, Трофима, Фаддея, Феоктиста, Филимона, Филиппа, Якова.
Между прочим, 17 января 2025 года отмечают день Зосимы Пчельника. Согласно народным приметам, сегодня нельзя долго спать и отлынивать от дел. Из-за этого можно остаться без средств к существованию на целый год.